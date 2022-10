A ormai poco meno di un mese e mezzo dal mondiale del Qatar, quest’oggi è tornato alla ribalta un tema che da qualche settimana sta infastidendo, e non poco, molti club europei: la possibilità che i giocatori sudamericani, convocati dalle rispettive nazionali per la competizione, abbiano la possibilità di lasciare le proprie società prima della sosta in programma da metà novembre in poi.

Un’eventualità che potrebbe anche coinvolgere la Fiorentina, che sicuramente perderà Nico Gonzalez e magari anche Quarta: il 9 novembre è in programma Fiorentina-Salernitana mentre il turno successivo, l’ultimo prima della sosta, i viola saranno attesi dalla difficile trasferta di Milano contro il Milan di Pioli.



VIA IN ANTICIPO - A tornare sull’argomento è stato TycSports secondo cui la Conmebol, la Confederazione calcistica del Sudamerica, abbia ufficialmente chiesto alla Fifa la possibilità di liberare i giocatori dal 9 Novembre in poi. Una data molto in anticipo rispetto appunto alla data del 13 Novembre, individuata come ultimo giorno di attività dei principali campionati europei.



PROPOSTO UNO “SCAMBIO” – Per convincere club e federazioni a dare il via libera la Conmebol avrebbe messo sul piatto una vera e propria promessa: se tutto andrà come ipotizzato, tali giocatori non saranno poi chiamati per la finestra delle Nazionali del prossimo Marzo: di fatto escludendoli dalle prime partite delle qualificazioni ai Mondiali del 2026.