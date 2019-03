Dopo una partita come quella di mercoledì sera al Franchi, che fa seguito ad altre partite di quello stesso livello, è automatico che il mercato sia ancora più eccitato di fronte alle prestazioni di Federico Chiesa. La sua quotazione oggettiva ha toccato i 70 milioni di euro e, se vale il rapporto in percentuale quotazione/ingaggio, il suo prossimo stipendio toccherà i 7 milioni di euro all’anno. Sono stati i primi due mesi del 2019 a spingerlo verso una nuova dimensione, quella del campione. Giovane, ma campione. Rispetto a un po’ di tempo fa, oggi le sue giocate, i suoi scatti, i suoi spunti sono tutti finalizzati al gol. Le scelte finali, che un tempo erano sbagliate solo per inesperienza, ora sono quasi tutte giuste.



Per restare alla Fiorentina servirebbe un programma che non appartiene all’attuale proprietà. Servirebbe una squadra capace di puntare in modo deciso alla Champions... Le grandi società, quelle che davvero hanno la zona-Champions come obiettivo minimo e che lo stanno seguendo da un po’ di tempo, si batteranno per l’acquisto. Si parla di Real Madrid, Barcellona, dei due Manchester, Paris Saint Germain, Bayern Monaco, oltre che Juve, Inter e Napoli che ha puntato sui buoni rapporti fra Ancelotti e Chiesa senior. Ciascuna ha ottime ragioni per portarlo a casa, l’Inter per sostituire Icardi per esempio, il Real Madrid per creare la coppia del futuro Vinicius-Chiesa, il Manchester City per ampliare la sua linea di gioco (il contropiede in alternativa al possesso palla), la Juve per rendere ancora più veloce il ribaltamento del gioco, il Bayern per rimpiazzare Ribery e/o Robben. Ma c’è una squadra che pochi hanno finora considerato in cui la qualità migliore di Chiesa junior, la tecnica migliore alla velocità massima, verrebbe esaltata: il Liverpool. Immaginiamo per un attimo l’attacco dei Reds con Firmino al centro, ad aprire gli spazi, Salah da una parte e Chiesa dall’altra: ogni azione potrebbe diventare un’occasione da gol. Pochi difensori in Europa riescono a reggere lo scatto di quei due attaccanti. Con Klopp, anche il miglior contropiedista d’Europa, Mohamed Salah, è riuscito a migliorare, lo stesso potrebbe succedere a Chiesa. Se poi l’egiziano dovesse lasciare il Liverpool (lo vuole la Juve), allora Federico diventerebbe il suo naturale sostituto. Salah è un ex viola, Chiesa lo diventerà presto. In un altro calcio, in un altro mondo, avrebbero fatto impazzire Firenze e non Liverpool.