Come sottolineato anche dal rendimento della squadra di Vincenzo Italiano in questo primo spezzone di stagione, in cui la Fiorentina nonostante spesso mettesse in campo ottime prestazioni alla fine ha sempre avuto il problema di chi la potesse buttare dentro. I primi mesi sono stati condizionati infatti da una scarsa incisività degli attaccanti negli ultimi metri: sia Jovic che Cabral, nonostante abbiano avuto entrambi molte possibilità, non hanno convinto tanto che il tecnico ha dovuto spesso ricorrere ai gol di esterni e centrocampisti. Nonostante tutto questo però il club sembra abbia scelto di continuare con gli attaccanti che ha in rosa finora, per poi eventualmente rivoluzionare tutto la prossima estate.



Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nonostante nelle ultime settimane il club abbia ricevuto offerte per entrambi, la Fiorentina non avrebbe l’intenzione di fare investimenti in attacco confermando la fiducia in Jovic e Cabral: adesso toccherà a loro, sin dalle prime partite con Monza e Sassuolo, dimostrare di potersi giocare le proprie carte a Firenze e di poter trascinare la squadra verso il traguardo europeo. Nonostante le amichevoli di dicembre abbiano dimostrato che entrambi non stiano attraversando un ottimo stato di forma, i viola hanno comunque pronta “l’arma segreta”: come già successo in campionato con l’Atalanta, in caso di indisposizione dei due centravanti, Vincenzo Italiano è comunque pronto a promuovere Kouame come punta centrale.