Quest’oggi l’edizione de Il Corriere Fiorentino, cercando di analizzare il difficile momento che sta attraversando la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ha voluto sottolineare un dato numerico che ha contraddistinto le prestazioni della squadra viola, in particolare il reparto avanzato. Benchè comunque questo sia stato decisamente influenzato dagli infortuni – soprattutto quelli di Nico Gonzalez e Riccardo Sottil, tra i più abili a creare occasioni per sè e per i compagni – la penuria di reti messe a segno da Arthur Cabral è Luka Jovic (3 a testa) è tra le cause primarie di questo primo girone d’andata disastroso.



Secondo quanto riportato dal quotidiano la squadra di Vincenzo Italiano, se si rapportano le conclusioni verso la porta e le reti effettivamente segnate, ha il 7% di capacità realizzativa. Un dato quasi da zona retrocessione che il tecnico dovrà invertire il prima possibile per non rischiare un finale di stagione shock. Con soli 23 punti in campionato, l’ottavo di Coppa Italia con il Torino alle porte ed il play off di Conference League contro il Braga sullo sfondo, la Fiorentina ha il dovere di rialzarsi.