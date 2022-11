Dopo la grande e convincente, almeno dal punto di vista della reazione, di ieri contro la Salernitana di Nicola la Fiorentina finalmente torna nella parte sinistra della classifica, reinserendosi in una rincorsa ad un piazzamento europeo. Tutto possibile grazie al quinto successo consecutivo, tra campionato e Conference League, della squadra di Vincenzo Italiano che adesso sembra aver ingranato la marcia giusta: qualcosa che dall’arrivo di Rocco Commisso a Firenze non era praticamente mai successo, rappresenta quindi una prima volta anche per la proprietà americana.



L’edizione odierna de il Corriere dello Sport sottolinea come la squadra viola ieri è stata per larghi tratti padrona del campo: il gol fotocopia a quello di domenica scorsa di Bonaventura ha subito messo in discesa la gara dimostrando quanto la Fiorentina ci tenesse a vincere. La parola d’ordine alla vigilia era continuità, e la squadra sembra aver recepito i dettami del tecnico. Dopo il momentaneo pareggio ospite, ed una girandola di cambi perfettamente orchestrata da Italiano, i viola si sono subito lanciai alla ricerca del gol vittoria arrivato poi grazie ad un’invenzione di Saponara, abile a girarsi in un fazzoletto e a servire a Jovic il pallone davanti alla porta. La Fiorentina arriva adesso alla trasferta di Milano contro il Milan con il morale a mille: era dal 2018 che la Fiorentina non vinceva 5 partite di fila e questo sicuramente rappresenterà un vantaggio, almeno dal punto di vista psicologico, per l’ultimo atto di questo 2022.