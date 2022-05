Il mercato della Juve è entrato nel vivo e, in attesa di capire come e quando verranno definiti i dettagli delle operazioni Pogba e Di Maria, la Vecchia Signora continua a seguire anche altri obiettivi. Uno di questi è il centrocampista uruguaiano Torreira, ancora alle prese con il rinnovo di contratto con la Fiorentina e che potrebbe anche non arrivare. Il giocatore è infatti di proprietà dell'Arsenal e i gigliati starebbero trattando il suo cartellino con i Gunners, ma qualora non dovesse arrivare la fumata bianca allora si virerebbe su altri obiettivi. Uno di quelli finiti nella lista della dirigenza viola è quello dell'ex bianconero Rolando Mandragora, messo sotto ossrvazione dai toscani e che potrebbe essere contattato nei prossimi giorni.