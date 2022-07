La Fiorentina alza il livello delle amichevoli, ma il Galatasaray infligge agli uomini di Italiano la prima sconfitta stagionale per 1-2: un errore di Quarta apre la porta ad Akturkoglu, prima della fine del primo tempo il raddoppio di Akbaba. Sottil accorcia, ma la spinta viola non produce il pareggio. Da segnalare l'esordio del nuovo acquisto Dodò e 90 minuti in panchina per Milenkovic, che si appresta a conoscere il proprio futuro.