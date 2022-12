Come abbiamo ampiamente analizzato nei giorni scorsi, durante questa settimana l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha potuto recuperare gran parte della sua rosa: dopo il rientro di Barak e Kouame, non impegnati ai mondiali ma in amichevoli con le rispettive nazionali, ed in attesa dei 4 viola direttamente impegnati in Qatar, adesso l’unico giocatore che manca è Nicolas Gonzalez. L’esterno, dopo la sofferta esclusione dalla lista dei convocati di Scaloni, dopo qualche giorno passato a Firenze per fare i controlli del caso, è tornato subito in Argentina per passare un po’ di tempo con la famiglia e ricaricare le energie.L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha cercato di fare il punto sulla sua situazione, provando ad ipotizzare quale possa essere il suo programma personale di qui alla ripresa del campionato.



Secondo quanto riportato dal quotidiano l’esterno gigliato tornerà in Italia nella giornata di domenica per poi, da lunedi della prossima settimana, iniziare il suo personale percorso riabilitativo per tornare disponibili il prima possibile: il giocatore ha ricevuto il permesso per passare qualche giorno in più in Sudamerica, e poter assistere ai Quarti di finale della sua Argentina con la famiglia. Nessuno per il momento, neanche lo staff medico della Fiorentina, può sbilanciarsi sui suoi tempi di recupero, ma è chiaro che servirà sicuramente qualche settimana. La lesione di secondo grado alla giunzione mio-tendinea del bicipite femorale non è critica, ma neanche da sottovalutare, e sarà quindi valutata al rientro del giocatore a Firenze. Dopo un primo spezzone di stagione in cui l’argentino è rimasto molto al di sotto delle aspettative, riscuotendo anche molte critiche dai tifosi, adesso Nico Gonzalez è pronto a tornare decisivo.