Ci sono due giocatori italiani che vorrebbero tornare in Serie A dalla porta principale. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Manolo Gabbiadini e Nicola Sansone gradirebbero tornare in patria per proseguire la carrera. Il calciatore del Villarreal, in particolare, è l'obiettivo della Fiorentina per eccellenza, Pantaleo Corvino vorrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto. Sulle tracce dell'italo-tedesco, però, ci sono anche Bologna e Lazio. Sono monitorate anche le piste che portano a Martin Terrier del Lione e Ryan Babel del Besiktas.