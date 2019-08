Pradè e colleghi, dopo aver trovato rinforzi per la difesa e la mediana, si stanno lanciando a capofitto alla ricerca di un eterno offensivo di qualità ed esperienza internazionale, per regalare a Montella un rinforzo di grosso calibro che possa fare reparto con Federico Chiesa. Tra i tanti nomi vagliati fin qui, ci sono due candidature che stuzzicano e non poco gli uomini mercato viola, e sono entrambe a tinte arancioni, come la maglia della nazionale olandese.



BERGWIJN - Il nome che sta scalando le gerarchie nelle preferenze viola è quello di Steven Bergwijn, esterno classe olandese classe '97. Gli anni nel Psv lo hanno reso uno dei giocatori più interessanti della talentuosa nuova generazione dei Paesi Bassi, dando al ragazzo esperienza e fama a livello europeo. La Fiorentina ci sta pensando, conscia che sarebbe un colpo ad effetto, un nome importante ed una spalla di assoluto livello per Federico Chiesa, che nell'ultima stagione ha mostrato la necessità di un partner alla sua altezza. Il costo dell'operazione è sicuramente alto, circa 30 milioni, ma le qualità del ragazzo ingolosiscono molto i viola



DILROSUN - L'altro olandese che ha stregato la Fiorentina è Javairo Dilrosun, eclettico esterno classe '98. Dopo tutta la trafila di giovanili con la maglia dell'Ajax, e una parentesi con il Manchester City under23, il ragazzo ha trovato la sua consacrazione all'Herta Berlino, giocando nella fascia opposta di Lazaro, da poco passato all'Inter. Dilrosun è un profilo di grande prospettiva, e il costo sarebbe molto più contenuto, visto che ci aggiriamo sui 12 milioni di euro, ma sarebbe un talento da sgrezzare e coccolare nel tempo, non un giocatore subito pronto come serve ai viola. Il lavoro di Pradè continua sotto traccia, in attesa della stretta finale al giocatore più giusto per il nuovo progetto viola.