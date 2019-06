Un milione e mezzo di euro per Aleksa Terzic. Questa la cifra spesa dalla Fiorentina per accaparrarsi il terzino classe '99 della Stella Rossa, impegnato nell'Europeo Under-21 con la sua Serbia. Il calciatore era stato bloccato da un mese e adesso è arrivata l'ufficialità. Chissà che in viola non possa nascere il nuovo Milenkovic, arrivato nel 2017 dal Partizan Belgrado e ora titolare in Nazionale maggiore. I due saranno compagni nella rassegna continentale di Italia e San Marino. Lo riporta Il Corriere dello Sport.