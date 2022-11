L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha scelto di indagare sull’attuale situazione di Youssef Maleh alla Fiorentina: il centrocampista marocchino, dopo un buon inizio, adesso è già finito ai margini del progetto tecnico di Vincenzo Italiano tanto che nella prossima sessione di calciomercato potrebbe già lasciare Firenze. Il cambio di modulo operato dal tecnico nelle ultime settimane per provare a risalire la china lo ha letteralmente tagliato fuori: se la squadra ne ha giovato, trovando maggior concretezza e fantasia negli undici metri, per il numero 14 viola sembra esser stato il colpo di grazia.



Acquistato dalla Fiorentina nel gennaio del 2021 per soli 800mila euro, dopo una buona prima stagione adesso sta cominciando a riscontrare i primi problemi: basti pensare che, dopo aver iniziato molte partite da titolare nelle prime giornate, negli ultimi due mesi il giocatore è stato impiegato per soli 33 minuti. Per questi motivi, e probabilmente anche altri, il classe ’98 avrebbe espresso la sua volontà di andarsene altrove.



Per quanto riguarda le pretendenti, sicuramente alla mezz’ala non mancano. Il club in pole per lui è il Bologna che da tempo lo segue da vicino. I rossoblu hanno un forte bisogno di un interno di centrocampo che possa inserirsi nelle rotazioni di Thiago Motta ed il centrocampista viola corrisponde a questo identikit. Adesso a Fiorentina e Bologna non resta che discutere dei particolari dell’operazione, ma è chiaro che questa trattativa possa ormai concludersi da un momento all’altro.