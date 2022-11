Tra i giocatori seguiti dal Torino per rinforzare il centrocampo c'è anche Szymon Zurkowski, mediano polacco, ora impegnato con la propria nazionale ai Mondiali in Qatar, ma in uscita dalla Fiorentina, dove ha giocato pochissimo in questa prima parte di stagione.



Zurkowski non è però una priorità del Torino e al momento la trattativa con la Fiorentina è ferma, per rinforzare il centrocampo di Ivan Juric il dt Davide Vagnati sta valutando altri profili.