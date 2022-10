La sfida tra Spezia e Fiorentina di ieri pomeriggio, terminata con la vittoria in extremis dei ragazzi di Vincenzo Italiano, sarebbe potuta finire diversamente se tra i pali della porta gigliata non ci fosse stato Pietro Terracciano: il numero 1 gigliato si è reso protagonista di almeno 4 parate che hanno tenuto a galla i viola fino al gol allo scadere di Cabral, e che la dicono lunga sulle enormi difficolta che questa squadra incontra quando è lontano dal Franchi di Firenze.



Come sottolineato dall’edizione odierna de La Nazione la prestazione di Pietro Terracciano contro lo Spezia è da far vedere nelle scuole calcio ai giovani portieri: l’ex Empoli ha dimostrato di meritare ampiamente i gradi di titolare e ha permesso, tenendo aperta la gara, alla squadra di Vincenzo Italiano di portare a casa i tre punti con la zampata di del brasiliano all'ultimo minuto. Adatto alla filosofia del tecnico per il gioco con i piedi, notevole tra i pali, ha instaurato una buona, buonissima comunicazione coi compagni di reparto.



E a rimetterci sono i suoi compagni di reparto: prima Dragowski, costretto a lasciare Firenze per le poche possibilità ricevute, e Gollini che, arrivato scalzare dalla porta il portiere campano, adesso è costretto a fare i conti con la realtà dei fatti: Terracciano, fino a qualche stagione fa eterno dodicesimo, adesso si è specializzato nel far fuori sistematicamente la concorrenza.