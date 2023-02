inizieranno quest'anno i lavori di rifacimento che regaleranno a Firenze e alla Fiorentina il nuovo stadio Franchi. Ma dove andrà a giocare la squadra Viola nel periodo di maggior intensità dei lavori con l'impianto non agibile? Il Corriere dello Sport in edicola stamani individua due possibili destinazioni per la squadra gigliata. Uno è il campo sportivo della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze, che dovrebbe comunque essere ristrutturato. L'altra ipotesi è quella di trasferirsi al Castellani di Empoli, distante una trentina di chilometri da Firenze.