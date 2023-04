Se in campionato il destino sembra quello di chiudere a metà classifica, nelle coppe la Fiorentina ha mostrato di fare sul serio. Dopo aver conquistato la semifinale di Conference League, la squadra toscana si è presa anche la finale di Coppa Italia, che la vedrà contrapposta all'Inter. L'obiettivo di conquistare entrambi i trofei è possibile, anche se l'ultimo trionfo aggiunto in bacheca risale al 2001: i betting analyst vedono il trionfo europeo a 2,90, dietro solo al West Ham a 2,85. Nella semifinale contro il Basilea, il passaggio del turno degli uomini di Vincenzo Italiano si gioca invece a 1,45. Per quanto riguarda la Coppa Italia, la Fiorentina insegue a 2,75, mentre l'Inter è avanti a 1,45.