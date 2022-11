Capitanati dal principe dei Flop De Ketelaere, ecco a voiLa Serie A ai Mondiali non è solo Kim e Theo Hernandez, Zielinski e Milinkovic Savic. Ci sono anche quelli che, pur convocati per questo grande evento, ci arrivano maluccio, e per questo vorrebbero utilizzare Doha per rilanciarsi, o più modestamente per evadere dalle tristi realtà del campionato. ‘Saranno panchinari’, avrei potuto intitolarlo anche così, questo Pagellando. Ma avrei fatto un torto al mitico Alex Sandro, candidatissimo a una maglia da titolare sulla fascia sinistra del Brasile. E a proposito di juventini, ne incontrerete diversi… troppi.