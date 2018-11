'San Siro' non delude mai. Quando la Nazionale è ospite a Milano, l'impianto dedicato a Giuseppe Meazza non si fa mai trovare impreparato. Un anno fa, nella tragica serata contro la Svezia, sugli spalti erano presenti 72.696 spettatori - per un incasso di 1.175.069 euro - e, nonostante il risultato, fu percepita la forza dello stadio. Che, praticamente 365 giorni dopo, si ripeterà: per la fondamentale sfida di Nations League contro il Portogallo, la formazione di Roberto Mancini sarà spinta da oltre 62.000 cuori azzurri, destinati ad aumentare.



Sono infatti stati aperti ulteriori settori della struttura, che non presenta adesso limitazione. Caccia ai biglietti, Milano risponde presente. E la ringraziano Mancini, Verratti e Insigne, che in questi giorni di ritiro, attraverso le conferenze stampa, non hanno mancato di sottolineare la folta presenza sugli spalti. L'obiettivo è bissare i numeri svedesi, forti anche dell'ultima, grande performance di 'San Siro': 5.919.864 euro per 73.428 spettatori, Inter-Barcellona.