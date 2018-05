Continua ad essere un mistero la situazione che aleggia intorno all'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann e al suo futuro. Il calciatore francese ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram nella quale bacia il trofeo dell'Europa League, accompagnata da due cuori. Un messaggio di apparente fedeltà ai colchoneros che farebbe pensare a una sua permanenza anche nella prossima stagione. C'è chi, in Spagna, sottolinea la delusione e il pianto di Griezmann in occasione dell'ultimo match stagionale con l'Eibar per i fischi ricevuti dai propri tifosi, nonostante il compagno di squadra Godin, per placare i supporters, spiegasse come la volontà del Petit Diable fosse di restare all'Atletico.