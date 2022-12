La Francia continua a perdere pezzi in vista della finale del Mondiale contro l'Argentina, domenica alle 16. Oltre ai giocatori fuori per influenza, non hanno preso parte alla sessione di allenamento di oggi Aurélien Tchouaméni e Theo Hernandez. Il centrocampista del Real Madrid ha riportato una contusione all'anca, ,mentre l'esterno rossonero ha accusato un fastidio al ginocchio. I due giocatori hanno effettuato solo una seduta di terapie e massaggi.



QUANTE ASSENZE - Nei giorni scorsi, la Francia non aveva potuto contare su Adrien Rabiot e Dayot Upamecano, mentre ieri è stato Kingsley Coman a saltare l'allenamento per influenza. Con loro, si erano poi fermati Raphael Varane e Ibrahima Konaté.