. Eraquando lasuggellava la pessima avventura aidelcon undei calciatori contro il ct Raymond. E adesso, giugno 2020, si scopre che. Non se ne ha più traccia nelle stanze della Fédération Française de Football (FFF), come non succederebbe nemmeno nella segreteria di una bocciofila.L'imbarazzante rivelazione è stata fatta ieri da Le Monde . Il quotidiano del pomeriggio ha rivelato che la scoperta di tale mancanza è avvenuta per caso. È successo infatti che la Commission d'Accés aux Documents Administratifs (CADA) ha avanzato alla FFF una richiesta di accesso al rapporto, per conto di un soggetto la cui identità non è stata rivelata.. Non è dato sapere in quanti lo abbiano letto, poiché dopo la consegna alla FFF esso è rimasto riservato. Di sicuro, da adesso in poi non risulterà più accessibile nemmeno attraverso i rigidi vincoli delle procedure amministrative.L'ammutinamento dei calciatori Bleus avviene il(sabato prossimo ricorrerà il decennale) e a motivarlo è l'esclusione dalla squadra di Nicolas. L'attaccante ha un diverbio col ct Raymond Domenech durante l'intervallo della gara contro il, giocata il 17 giugno e persa in modo rovinoso (0-2), risultato che mette la nazionale francese nelle condizioni di essere quasi eliminata. Ma a fare esplodere davvero il caso è il quotidiano L'Equipe, che nell'edizione del 19 giugno pubblica in prima pagina la frase attribuita a Anelka e rivolta al ct:. Nei mesi successivi si apre una variegata discussione sul reale contenuto della frase, ma al di là della sua formulazione ne rimane intatta la gravità. E ancor più grave è che il 20 giugno, nel ritiro di, i calciatori bleus rifiutino di allenarsi per testimoniare solidarietà al loro collega.La vergogna assume una portata globale e costringe il presidente della repubblica Nicolase la ministra della salute e dello sport Roselynea pronunciare parole molto dure. I giocatori sono il facile bersaglio della riprovazione collettiva, ma già in quel momento le colpe di una debolissima FFF (guidata durante quel passaggio storico da Fernand Duchaussoy) appaiono non meno evidenti. E certamente vengono rimarcate dal rapporto la cui stesura viene affidata, nelle settimane successive, a tre personalità esterne alla federazione: Patrick, allora deputato del Partito Comunista Francese nonché presidente della Fondation du Football; Laurent, avvocato generale presso la Corte di Cassazione; e Jacques, alto magistrato a Versailles e ex presidente della Commissione Disciplinare della Ligue de Football Professionnel. I tre consegnano il rapporto alla FFF, rispettando il vincolo di riservatezza.Raggiunto da Le Monde,mostra sconcerto e disappunto per la circostanza della sparizione. E aggiunge che il documento contenesse evidenze sulla “imperizia della federazione”. Ci fidiamo sulla parola. Purtroppo non è possibile fare altro.@pippoevai