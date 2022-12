. Non è una sensazione approssimativa, è statistica emotiva. Il popolo cerca un eroe e Messi, a 35 anni e alla sua ultima uscita in un Mondiale, ha la storia giusta per chiudere con un successo., che rinasce in sette partite giusto in tempo per diventare leggenda.Certo, ai tanti che parlano a sproposito, bisogna riferire anche l’opinione di, il quale ha detto che “”. Forse il mister esagera o accarezza il paradosso, fatto sta che neppure io, prima della Croazia, ho avuto la sensazione di una “pulce” onnipotente. Piuttosto Messi è stato decisivo quando era necessario, mentre con la Croazia si è letteralmente scatenato mostrando di non avere paura delle responsabilità.Un Messi nuovo, insomma, proprio quando la carriera sta finendo e il calcio gli chiede almeno di imitare Maradona, il quale vinse un Mondiale da solo, incluso un gol segnato con la mano all’Inghilterra. Una cosa, purtroppo per Messi, è sicura:Prima di Croazia-Argentina avevo scritto che Messi poteva essere tradito dalla sua Nazionale. Invece non solo non è stato così, ma, pur beneficiando di un assist superlativo del capitano, si è procurato anche un rigore e ha segnato un gol fortemente voluto., ma il centrocampo, che ha sovrastato quello croato (di gran lunga migliore per tecnica e palleggio), è diventato saldo soprattutto dopo che Scaloni è passato al 4-4-2. Dirò di più: l’esclusione iniziale di Di Maria, non potendo essere tecnica (stiamo parlando di un fuoriclasse), è certamente tattica. Con lui, infatti, la Nazionale argentina passerebbe al 4-3-3. Sarebbe più offensiva, ma meno presidiata nella mediana.Deschamps, invece, ha avuto tanti calciatori colpiti dall’influenza del cammello. Ora, al di là della suggestiva definizione e stabilito che non si tratta di Covid, tutti hanno recuperato anche se, soprattutto nei centrocampisti, per esempio Rabiot, più portato ad un lavoro aerobico, potrebbe subentrare una maggiore sofferenza a livello di respirazione e di energie., tanto che la sua assenza con il Marocco, si è notata di più di quella di Upamecano.. Tuttavia la mia valutazione è che l’Argentina, pur potendo contare su uno dei calciatori migliori di sempre,in grado di trovare la soluzione anche da episodi e situazioni. Un calcio diverso, certamente meno organizzato, e più aperto alla giocata. Di sicuro, però, non un calcio sparagnino.Il sentimento popolare - e pure un po’ di cabala compensatoria -. O lo fa questa volta o non accade più. Per questo tutti stanno con l’argentino e sognano uno o più gol che lo qualifichino anche come migliore marcatore del Mondiale. Messi può vincere su due fronti. Sia per avvicinare Maradona, sia per scacciare un senso di colpa che non si vuole portare per sempre.