Anthony Taylor, arbitro inglese esperto e tra i migliori ai Mondiali in Qatar, non è stato considerato per arbitrare la finale per motivi politici. Lo scrive il Times secondo cui sia lui che Oliver, altro fischietto d'oltremanica, avrebbero subito un veto a causa del quale non hanno potuto arbitrare l'Argentina e, di conseguenze, la finale.



La decisione è frutto della tensione ancora accesa per la questione delle isole Falkland, territorio d’oltremare che appartiene al Regno Unito ed è rivendicato dall’Argentina.