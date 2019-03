"Se dicessi che non mi piacerebbe allenare in Francia, direi una bugia". Senza troppi giri di parole, José Mourinho ha svelato dove vorrebbe ricominciare la sua carriera da allenatore, frenata dall'esonero dal Manchester United. Una scelta per aggiungere un nuovo Paese alla lista dei suoi successi, dopo Portogallo, Inghilterra, Italia e Spagna.



LA FRANCIA LO SNOBBA - Ma chi, in Ligue 1, potrebbe permettersi i costi dello Special One? Non molti club. Sicuramente il Paris Saint-Germain, che però sembra intenzionato a dare almeno un altro anno di tempo a Thomas Tuchel, dopo la delusione dell'eliminazione in Champions League contro il Manchester United agli ottavi di finale. Difficile anche un suo sbarco sulla panchina del Marsiglia, resterebbero Monaco e Lione che, come scrive L'Equipe, sembrano però molto freddi su questa ipotesi. Nel Principato, infatti, è tornato Leonardo Jardim, che con Mourinho condivide il procuratore, Jorge Mendes, mentre all'OL il presidente Aulas ha abituato a non fare grandi investimenti sull'allenatore, preferendo invece puntare su profili giovani ed emergenti. RESTA SOLO L'INTER - Sfumato il ritorno al Real Madrid e con l'approdo in Ligue 1 molto difficile, per Mou rischia di restare una sola opzione per tornare in panchina: l'Inter. Più volte, negli ultimi mesi, il portoghese ha ammesso che gli piacerebbe lavorare in un club come quello del presidente Zhang, che gli è rimasto nel cuore. A prescindere dalla qualificazione o meno alla prossima Champions, il futuro di Luciano Spalletti è in bilico e in casa Inter si pensa con insistenza ad Antonio Conte. Lo Special One, però, è una scheggia impazzita sul mercato.