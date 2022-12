Subito il pronostico per oggi: il Brasile è scontato che batta la Corea del Sud.Tite recupera persino Neymar, ora solo come talismano, ma dalla prossima volta sarà pronto a tempo quasi pieno. Il primo ostacolo vero del Brasile, arriverà molto più avanti, nemmeno ai quarti, ma solo in semifinale, quando incrocerà la vincente di Olanda-Argentina e probabilmente batterà anche quella.che finirà per fruttare.cambierà poco, li batterebbe entrambi. La Croazia è favorita dalla storia rispetto al Giappone, è vice campione in carica, ma finora non ha mai entusiasmato, a differenza degli asiatici, che hanno raggiunto punte molto alte sia contro la Germania sia contro la Spagna, che pure ha lasciato il forte sospetto di avere preferito l’altra parte del tabellone.La Croazia è meno forte qui di quanto non fosse in Russia, anche molto meno bella. La vecchia guardia è appunto vecchia, i giovani non la valgono.perché giocare contro l’anticalcio della Polonia è difficile per chiunque. La squadra più difensiva del Mondiale, antica e brutta. Un ct, questo Michniewicz nominato giusto in tempo per vincere il playoff con la Svezia, che non merita due grandi attaccanti come Lewandowski e Milik, che certamente non lo amarlo. Eppure, nonostante il muro alzato davanti a Szczesny, ragionando e con pazienza i Bleus campioni del mondo in carica hanno segnato 3 gol, sbagliandone altrettanti.Può vincere da solo, ma finora non è stato necessario, perché intorno a lui c’è una squadra che Deschamps, ct bravo e fortunato, visto il bacino cui può attingere, ha potuto rinfrescare dopo il titolo del 2018, e poco importa che gli manchino almeno 3 giocatori chiave (Benzema, Kanté, Kimpembé), forse 4 (Maignan avrebbe probabilmente tolto il posto a Lloris).Sarà una grande sfida con l’Inghilterra, una di quelle sfide di popolo cui purtroppo noi italiani stavolta possiamo soltanto assistere.Ha sofferto il Senegal per più di mezz’ora. È rimasto in piedi per gli errori altrui e la bravura propria (del portiere Pickford in particolare). E ha colpito alla prima vera occasione, come fanno le grandi squadre.@GianniVisnadi