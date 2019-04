Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, è furente dopo la sconfitta di ieri contro il Rayo Vallecano: "Il responsabile sono io, ma in campo non ho visto nulla di quello che avevamo preparato, non ho visto gioco né impegno, difendo sempre i miei giocatori, ma questa volta non posso farlo".



Il francese è infuriato in particolare con Gareth Bale. Il gallese, secondo AS, ieri non è salito sul pullman della squadra al termine del match. Il sito del quotidiano madrileno ha chiesto informazioni a fonti dei Blancos, secondo cui l'ex Tottenham aveva il permesso per lasciare lo stadio privatamente.