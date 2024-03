I said just an old sweet song / Keeps Georgia on my mind, cantava Ray Charles. E sì, lo sappiamo che si riferiva allo stato degli USA, ma noi parliamo del Paese europeo e l'assonanza è fin troppo ghiotta. Da ieri laè davvero nella mente dei più attenti appassionati di calcio, perché la squadra allenata dall'ex terzino francese Willy Sagnol (ve lo ricordate? Fu suo l'assist per il colpo di testa di Zidane parato da Buffon, e realizzò anche il suo rigore nella serie finale) ha battuto la Grecia ai rigori nel catino di Tbilisi, guadagnando il primo pass per la fase finale degli Europei nella sua storia.

QUANTO TALENTO - Negli ultimi Europei Under 21, chiusi ai quarti di finale giocando in casa (Romania e Georgia), ha brillato Zuriko, esterno del Bordeaux in Francia, dove gioca anche anche Georges, 24enne attaccante del Metz e capocannoniere della Ligue 2 2022-23.del Karlshruer,del Watford e Kiteishvili dello Sturm Graz forniscono alla stella(lui non ha bisogno di presentazioni) il supporto necessario, anche se forse quello che manca è proprio un bomber. Tanto talento, ma niente centravanti di ruolo. "Siamo stati una squadra unita, abbiamo giocato tutti l'uno per l'altro.e per questo voglio ringraziare il commissario tecnico, tutto lo staff e chiunque lavori per la nazionale e per il bene del calcio georgiano", ha detto Kvara raggiante dopo la vittoria di ieri.

I gironi di Euro 2024 in Germania rappresentano, ma questo sembra solo l'inizio. Da quando, nel 2004, l'UEFA ha avviato il programma ciclico di finanziamenti quadriennali "HatTrick", i Paesi meno sviluppati, soprattutto quelli dell'Est Europa, hanno cominciato a crescere. Sono lontani i tempi in cui l'ex difensore del Milan Kakhaberera l'unica espressione di alto livello assieme al centrocampista Levan, attivo in Germania tra il 1998 e il 2014. Proprio in Germania,, uno dei talenti più promettenti della Dinamo Tbilisi, da non confondere con la Dinamo Batumi dalla quale Kvaratskhelia è arrivato in Italia. Non solo giocatori offensivi: in passato era l'ex Rubin Kazan Solomona guidare la difesa, ma la solidità dell'Under 21 è affidata a Saba, imponente centrale che stiamo imparando a conoscere con il Torino. Sazonov presto affiancherà Dvali e Kashia nei tre davanti a Giorgi, portiere del Valencia forgiato nel carattere da Rino Gattuso e capace di fermare il rigore dello specialista greco Bakasetas, risultando decisivo. L'Inter ci aveva pensato per il dopo-Onana, prima di virare su Sommer. Tutti loro sono pronti per scrivere un'altra pagina della storia della Georgia.