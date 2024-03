Spareggi Euro 2024 LIVE Georgia-Grecia 0-0. Alle 20.45 Galles-Polonia e Ucraina-Islanda

LE FINALI PLAYOFF

Si decidono gli ultimi tre posti per, martedì 26 marzo 2024 si giocano le finali deiArriva alla conclusione il percorso degli spareggi verso il prossimo Europeo, le semifinali sono andate in archivio e hanno decretato le sei nazionali che accedono alle finali dei tre percorsi.Apre le danze ladi Kvaratskhelia che, dopo aver superato il Lussemburgo in semifinale, affronta nell'ultimo atto del percorso C la, reduce dal largo successo sul Kazakistan.Alle 20.45, poi, gli altri due percorsi. Nell'A il(5-0 alla Finlandia in semifinale) se la vede con la(che ha superato 5-1 l'Estonia nel turno precedente), nel percorso B l', dopo aver battuto la Bosnia, se la vede con l', che ha rifilato un poker a Israele nel turno precedente con la tripletta del genoano Gudmundsson.26 marzo ore 20:45: Ward; Williams, Meghan, Davies, Rodon; Roberts, Ampadu, Wilson, James; Johnson, Brooks.Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zieliński, Slisz, Piotrowski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski.Ucraina-Islanda, 26 marzo ore 20:45: Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Brazhko, Zinchenko; Zubkov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk.Valdimarsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Thorarinsson; Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson, Willumsson; Gudmundsson, Oskarsson.0-0 LIVEMamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Shengelia, Kiteishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Chakvetadze, Zizvitadze, Kvaratskhelia.Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Ioannidis, Pelkas.