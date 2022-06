, 5-2 allaPiù che una sconfitta, una. E’ stato terribile per noi a Mönchengladbach,, disponendo degli azzurri a suo piacimento. La palla non si è quasi mai staccata dai piedi dei tedeschi che sono arrivatiSono stati superiori in tutto e per tutto, tecnicamente, tatticamente, fisicamente, atleticamente.. Nel primo tempo la Germania ha sfondato a sinistra con uno schema così evidente che gli azzurri non sono mai riusciti a neutralizzare: lancio del difensore centrale Süle per il terzino sinistro Raum, mai seguito da Politano, così Calabria era costretto ad allargarsi, la linea difensiva si sfilacciava e i tedeschi si infilavano leggeri e felici nella nostra area.Ci siamo illusi, dopo pochi minuti, che il nostro attacco in miniatura potesse sorprendere la difesa dei giganti. E’ successo quandosulanciato in area piccola da un cross di Politano. Appunto,. Perché. La Germania ha segnato cento secondi dopo con una variazione al tema classico: lancio di Süle ma per Werner (controllato debolmente da Mancini) che si era spostato a sinistra, tocco per Raum (controllato debolmente da Calabria), cross, Kimmich (non controllato da Barella) libero in piena area ha stoppato e concluso fra le gambe di Donnarumma.L’attacco dell’Italia formato da Politano, Raspadori e Gnonto arrivava a 5,13 metri, quello dei tedeschi (Muller, Sané e Werner) a 5,48.. Non abbiamo mai avuto la possibilità di attaccare, di giocare, ma nemmeno di difendere con ordine.. Al 25', la Germania aveva già il 71 per cento di possesso palla ed è andata avanti così fino alla fine.A 2 minuti dalla fine del primo tempo si è fatto male Bastoni, problema alla caviglia, e davanti alla panchina stava per entrare Luiz Felipe, il nono debuttante del mese di giugno.Perché non aspettare la fine del primo tempo e, negli spogliatoi, fare i cambi, riordinare le idee e modificare il sistema? Quando il gioco è ripreso, Bastoni, che non stava benissimo, ha spinto in area Hofmann, rigore e 2-0 di Gundogan.A inizio ripresa Mancini ha completato il giro degli esordienti in questa Nations League formando una squadra intera:(centrale di centrocampo) al posto di Frattesi e Caprari in attacco al posto di Raspadori. I primi minuti del secondo tempo ci hanno illuso come quelli del primo tempo.Non abbiamo capito più nulla della partita, i tedeschi erano ovunque.con palla regalata a Gnabry e da lì all’attaccante del Chelsea. Distrutti. Mancini con lo sguardo perso nel vuoto, gli azzurri sbriciolati sul campo, con una maglia che su quelle fragili spalle sembrava di piombo. A quel punto la Germania era soddisfatta e si è fermata.Meno male, perché così siamo riusciti a segnare conche, in una serata da tregenda,, il primato precedente era di Nicolé. E poi, sull’ultimo calcio d’angolo battuto da Dimarco all’ultimo minuto di recupero è sbucata sul primo palo la testa die siamo arrivati al 5-2. Il punteggio è sembrato meno pesante, la batosta no, è rimasta pesantissima.: 10’ Kimmich, 45’+3 Gundogan rig.; 51’ Muller, 68’, 69’ Werner, 78’ Gnonto, 90’+3’ Bastoni(4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Sule (85’ Tah), Rudiger, Raum; Gundogan (87’ Stach), Kimmich; Hofmann (63’ Gnabry), Muller (75’ Musiala), Sanè; Werner (75’ Nmecha). Ct. Flick(4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini (78’ Scamacca), Bastoni, Spinazzola (65’ Dimarco); Frattesi (45’ Caprari), Cristante, Barella; Politano (43’ Luiz Felipe), Gnonto, Raspadori (45’ Caprari). Ct. Mancini: Istvan Kovacs (Romania).