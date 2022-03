. L’atleta, appena ventenne, ha sistemato la “Z” sopra la divisa, ben visibile agli occhi degli spettatori. La lettera, presente sui carri armati che avanzano sul suolo ucraino, rappresenta l’appoggio a Putin e al conflitto in corso. È un invito, una dichiarazione di intenti: la “Z” significa la marcia verso il trionfo russo, “za pobedu” (“per la vittoria”). Politici, influencer e ora anche sportivi indossano il marchio che sfila per le strade di Mariupol e Kharkiv. Una delle prime è stata l’ex ginnasta Svetlana Khorkina, sette medaglie olimpiche tra cui due ori, che sempre sabato ha condiviso sui propri canali socialDurante le foto di rito successive alla cerimonia di premiazione, non una pacca o un abbraccio tra i due. Un sorrisino sul volto di Kuliak, lo sguardo davanti a sé di Kovtun.La misura fa parte del vasto pacchetto di sanzioni che stanno arrivando da tutte le società e i comitati. La Uefa e la Fifa, ad esempio, hanno deciso di sospendere la Nazionale e i club russi fino a nuovo avviso.