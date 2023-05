Il calcio italiano festeggia l’ingresso di tre squadre nelle finali delle competizioni UEFA. Dopo la qualificazione di martedì dell’Inter in Champions League – al termine di un doppio appassionante derby contro il Milan – ieri sera sono arrivate anche quelle della Roma in Europa League e della Fiorentina in Conference League. L’Italia avrà quindi una sua rappresentante in ognuna delle tre finali, in programma mercoledì 31 maggio a Budapest (Siviglia-Roma), mercoledì 7 giugno a Praga (Fiorentina-West Ham) e sabato 10 a Istanbul (Manchester City-Inter)., commenta così il Presidente della FIGC Gabriele Gravina all’indomani della qualificazione di tre squadre italiane nelle finali di Champions League, Europa League e Conference League. “L’entusiasmo generato da questi successi è qualcosa di unico – continua Gravina – per cui mi congratulo con le rispettive dirigenze, gli staff tecnici e i calciatori, perché le tre finali delle competizioni UEFA sono frutto di un progetto tecnico molto valido. Oltre alle finaliste, l’exploit internazionale del calcio italiano è stato rafforzato anche dal percorso positivo di Milan e Juventu“Adesso tiferemo per i successi finali - conclude il presidente federale che presenzierà a tutti e tre gli eventi in programma –, di sicuro non sarà facile, ma sono convinto che tutte e tre hanno buone possibilità. Per il futuro, l’auspicio è che,