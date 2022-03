A 48 anni Roberto Carlos torna a giocare e lo ha fatto nella Sunday League, la storica competizione amatoriale inglese che si disputa su campi improbabili al limite della praticabilità, ma negli anni ha visto camei illustri, come quelli di Jermain Defoe e John Terry. Ora è capitato all'ex terzino brasiliano che, a Shrewsbury, ha vestito la maglia del Bull in the Barne United. E' sceso in campo per qualche minuto nel match perso 4-3 dalla sua squadra e ha anche realizzato un calcio di rigore.