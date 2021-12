Nella giornata di oggio meglio, ha iniziato a muovere le acque per aprire un nuovo fascicolo di inchiesta. Lacon il lavoro del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e del pm Giovanni Polizzi, hannoLe Fiamme Gialle si sono recate nella giornata di oggi nelle sedi di 11 società calcistiche:L'obiettivo è quello di acquisire materiale per fare chiarezza su diversi trasferimenti fra cui anche quello didalla Juve al Barcellona e quello didalla Fiorentina alla Juventus. Le secondo i PM proprio grazie alle società di Chiodi Ramadani sottraeva i proventi delle operazioni all'imposizione tributaria occultandoli mediante traffico su rapporti bancari intestati a società di diritto estero a lui riconducibili.Non è un caso che uno dei fratelli Becali, Giovanni, ex socio di Ramadani in Romania e non solo, negli scorsi mesi si è scagliato contro Chiodi: “Quando allevi dei cuccioli e dai loro troppo cibo, si ribellano”.è uno degli assistiti storici dell'agente italiano e proprio con l'ex allenatore di Verona e Roma si è creato un legame importante che ha visto avvicinarsi anchefin dal momento dell'apertura della sua agenzia da procuratore. Sono tante, infatti le foto che li ritraggono insieme, per un rapporto di amicizia divenuto importante.Ma Chiodi è stato importante protagonista anche nelle ultime sessioni di mercato a prescindere da Ramadani. Fra le operazioni più importanti concluse negli ultimi anni c'è stato l'approdo dial Milan,al Cagliari, ma è anche l'agente diattuale allenatore dell'Inter Primavera. Anche per questo, probabilmente, l'inchiesta ha visto il coinvolgimento di così tante società.