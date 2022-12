Resettare per ripartire. Laha azzerato tutto, da quelle parti c'è una rivoluzione in atto e dopo le dimissioni di Andrea Agnelli - e di tutto il CdA - si riparte dal nuovo presidente Gianluca Ferrero. Lui, una delle poche certezze al momento. Chi potrebbe lasciare Torino o comunque è destinato a cambiare ruolo è Federico Cherubini, per il ruolo di direttore sportivo la Juve sta cercando una nuova figura e- L'attuale direttore sportivo del Napoli è il profilo che piace di più ai bianconeri, che ora hanno iniziato a fare passi concreti: dopo aver avviato i contatti in gran segreto nelle scorse settimane,e mettergli in mano il mercato del 2023/2024. Probabilmente se ne parlerà anche nella prossima Assemblea dei soci in programma il 18 gennaio, nella quale verrà nominato il nuovo nuovo Consiglio di Amministrazione.- Già un anno fa la Juve aveva pensato a Giuntoli,. A un anno di distanza da quei contatti, Giuntoli a Napoli ha fatto una mezza rivoluzione salutando Insigne, Koulibaly e Mertens e portando all'ombra del Vesuvio Raspadori, Kim, Simeone, ma soprattutto Kvaratskhelia. Prezzo del cartellino: 10 milioni, sempre bene ricordarlo. I bianconeri in questi anni hanno studiato il suo lavoro e ora sono pronti ad affondare il colpo per il futuro: la Juve accelera per Giuntoli, può essere lui il nuovo ds.