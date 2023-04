Parlando esclusivamente di campo, non c'è dubbio che i risultati ottenuti soprattutto in questa stagione siano il risultato di un lavoro fatto nel migliore dei modi.. Il direttore sportivo del club campano questa sera sarà presente all'Allianz Stadium per la gara contro la Juve. Non è certo un segreto che a Torino abbiano messo da tempo nella lista dei preferiti per ricoprire quel ruolo proprio. Un modo di operare che il nuovo corso della Juve vuole perseguire e abbracciare. Gli intrecci sul mercato tra i due club però non riguardano solo Giuntoli. In passato ce ne sono già stati ed altri possono tornare di moda.