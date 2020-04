Presto sarà l'ora di lavorare alle plusvalenze. Un tema che tocca anche la, già agevolata dal risparmio sugli ingaggi ma di certo operativa sulle cessioni e i potenziali, il parco calciatori bianconero rimane ampio e con tante risorse. Eppure una scelta sugli intoccabili è stata già fatta:, nonostante fosse una pedina in grado di garantire una potenziale, enorme plusvalenza visto l'affare fatto per portarlo in Italia dalla Turchia con il Sassuolo meno di un anno e mezzo fa.- Un'estate fa la Juventus infatti ha rifiutato una proposta del Milan che superava i 20 milioni così come fatto con l'Atlético Madrid, mentre. L'exploit di Demiral è stato importante, fino all'infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi mesi; l'idea della Juve è proprio di. Demiral è ritenuto dalla dirigenza bianconera un difensore tra i migliori in Europa come potenziale da esprimere, la Juve non lo vede come sacrificabile adesso per fare cassa.. Ma convinta. E decisamente apprezzata da Demiral, pronto a tornare presto in campo.