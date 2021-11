Nel corso della prossima settimana la Juventus incontrerà a Torino Mino Raiola. L'agente arriverà in Italia per trattare con i bianconeri i rinnovi di contratto di Matthijs De Ligt (per cui i bianconeri vogliono eliminare la clausola rescissoria) e di Federico Bernardeschi il cui accordo scadrà a fine stagione.