La Juve ha le idee chiare: vuole puntare su Wesley. Terzino brasiliano prelevato dal Flamengo, è stato girato in prestito al Verona, dove - nonostante le belle parole spese dagli addetti ai lavori - sta trovando poco spazio, chiuso da Faraoni. I bianconeri, tuttavia, hanno fornito varie garanzie al procuratore del ragazzo, Mino Raiola: la Juve crede in lui ed è decisa a puntare sul giocatore e a farlo definitivamente sbocciare. L'idea della dirigenza, infatti, è quella di mantenerlo in orbita bianconera.