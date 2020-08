Gli acquisti a parametro zero sono sempre stati una priorità. Affari e opportunità, ma quest'anno. Naturalmente gli acquisti a scadenza presuppongono uno stipendio più pesante, gli ultimi casi di Ramsey e Rabiot non hanno dato grandi soddisfazioni almeno al loro primo anno a differenza di tante operazioni ben riuscite in passato. Quest'anno la strategia sul piano degli investimenti è diversa, soprattutto alla voce ingaggi appunto:- La dirigenza bianconera da settimane ha detto no alle opportunità, entrambi liberi in Premier League e offerti a più riprese prima che Benfica e Arsenal investissero su di loro con contratti decisamente importanti. Niente che facesse la differenza a livello tecnico e stipendi eccessivi, la Juve ha frenato da subito. Un'altra operazione che non convince proprio per l'aspetto economico è. Liberarsi di Higuain per andare sul Matador non è la strategia corretta, ecco perché rispetto agli anni scorsi si è cambiata la linea guida sui parametri zero. Ma dalla prossima estate, con tanti giocatori importanti a scadenza 2021, non si esclude il ritorno...