Quella di stasera nel derby fra Juventus e Torino sarà l'ultima telecronaca di Enrico Zambruno per Juventus Tv. Sul sito della Juventus, il saluto a Zambruno: "Il Derby di martedì sera sarà una giornata speciale, non come le altre. Non soltanto perché una stracittadina è sempre una partita carica di emozione e significati, ma anche e soprattutto perché sarà l’ultima telecronaca della voce storica della Juventus, Enrico Zambruno.



Una voce che ha segnato davvero un’epoca, con oltre 1200 telecronache, calcolando le prime squadre, maschili e femminili, la Next Gen e le giovanili.



Una voce che, dal 2009, quando ha salutato per la prima volta i tifosi dalla tribuna stampa di uno stadio, ha raccontato davvero un’era, quella dei record, degli Scudetti, delle Finali di Champions. Quattordici anni, quattordici stagioni, migliaia di minuti, decine di trasferte, un bagaglio di ricordi enorme, che abbiamo chiesto proprio a Enrico di riassumere, sebbene sapessimo fosse difficile.



Allora vi lasciamo alle sue parole, che in tre ricordi speciali provano a raccontare cosa si prova a raccontare la leggenda della Juventus.



E tu ci sei riuscito in modo incredibile.



GRAZIE, ENRICO".