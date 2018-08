Cristiano Ronaldo vince il Gol della Stagione di UEFA.com, lo annuncia la stessa Uefa. Ovviamente, manco a dirlo, il gol è quello in rovesciata, proprio contro la Juventus, nei quarti di finale della UCL dello scorso anno. La rete di Ronaldo, applaudita persino da quelli che oggi sono diventati i suoi sostenitori, si è piazzata al primo posto con quasi 200.000 voti sui 346.915 espressi dagli utenti di UEFA.com. La rete del portoghese succede a quella del suo nuovo compagno di squadra alla Juve, Mario Mandžukić, che l'anno scorso si è aggiudicato il premio per il suo gol in finale contro il Madrid, mentre Lionel Messi aveva vinto nel 2014/15 e 2015/16.



Il podio



1°: Cristiano Ronaldo (Juventus 0-3 REAL MADRID) 197.496 voti

UEFA Champions League, andata quarti di finale, 03/04/18



2°: Dimitri Payet (MARSEILLE 5-2 Leipzig) 35.558

UEFA Europa League, ritorno quarti di finale, 12/04/18



3°: Eva Navarro (Germania 0-2 SPAGNA) 23.315

Finale Campionati Europei femminili UEFA Under 17, 21/05/18.