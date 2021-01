Una delle sorprese della Serie A, uno dei protagonisti della stagione del Genoa. ​Eldor Shomurodov è arrivato nell'indifferenza generale, ma in pochi mesi ha saputo conquistare il popolo rossoblu. Due gol in dodici partite e tante giocate da attaccante vero, non è un caso che il suo nome sia finito sulla lista dei grandi club. Nei giorni scorsi si è parlato di Juve, con Paratici a caccia di una quarta punta che abbia caratteristiche diverse a Ronaldo, Morata e Dybala. C'è stato un contatto tra Genoa e Juve, ecco quello che è successo.