La Juventus da un lato si è subito attivata per individuare e punire gli autori degli spregevoli insulti razzisti a Romelu Lukaku ( qui i primi provvedimenti ), dall'altro non condivide quanto emerso dalle motivazioni del Giudice Sportivo che han portato al turno di sospensione della Tribuna Sud (si parla di maggior parte dell'intero settore secondo la relazione della Procura Federale) e alle tre giornate di squalifica.anche se per il colombiano la Coppa Italia è già finita qui: un turno è automatico per il primo giallo sotto diffida, un altro per l'espulsione in seguito alla zuffa con Samir Handanovic, si procederà quindi eventualmente per richiedere la riduzione di una giornata.