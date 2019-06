Emerson Palmieri sta tornando ad essere il giocatore ammirato a Roma prima dell'infortunio. Prima l'ottima prestazione in finale di Europa League, poi la grande partita giocata ieri con la maglia dell'Italia. La cura Sarri lo ha rimesso al mondo, con il tecnico italiano che se lo sarebbe volentieri portato anche a Torino per la sua nuova avventura alla Juventus. E il club bianconero ci ha effettivamente provato, con diversi sondaggi effettuati tanto con l'agente, quanto con lo stesso Chelsea.



SI' DI EMERSON - Il giocatore, che va specificato non ha intenzione di forzare la mano con il Chelsea, sarebbe tentato dalla possibilità di trasferirsi a Torino per provare a giocare la Champions League da protagonista in una delle pretendenti alla vittoria finale. I rapporti tra Emerson e i Blues, però, sono buoni e l'italo-brasiliano non vuole arrivare al punto di rottura, anzi. In caso di accordo tra i club sarebbe pronto a trasferirsi a Torino, ma in caso contrario resterà a Londra almeno un altro anno per provare a dare l'assalto alla Premier League. NO DEL CHELSEA - Con il mercato ancora bloccato e l'impennata delle prestazioni i Blues non vogliono privarsi del giocatore della Nazionale, che resta un tassello importante della rosa in vista della prossima stagione (soprattutto nel caso in cui non venga rimosso il blocco dei trasferimenti). I discorsi, quindi, si sono fermati ad un primo scambio di battute, con la Juve che non vuole tirare troppo la corda e che ha accettato il cortese rifiuto del Chelsea. Precedenza alla chiusura dell'affare Sarri, quindi, con la possibilità di tornare a parlare di Emerson solo nei prossimi mesi nel caso in cui i Blues decidessero di aprire uno spiraglio.