C'è grande fermento in casa Juve, alla vigilia di quello che potrebbe essere il calciomercato più delicato e intenso degli ultimi anni. Di stagione in stagione i cambiamenti non sono mai mancati, basti pensare al fatto che con i recenti addii, i soli Chiellini, Barzagli e forse Marchisio rappresenteranno l'anello di congiunzione dall'era Conte a quella attuale di Allegri. Di reparto in reparto sono previsti arrivi importanti e partenze eccellenti. Così, anche a centrocampo non ci si fermerà all'ingaggio ormai imminente di Emre Can, né il secondo colpo sarà necessariamente un profilo “solo” giovane e di prospettiva. Anzi. Il secondo colpo potrebbe assumere i connotati anche di un giocatore capace di arrivare a Torino con due Champions, forse tre, nel proprio bagaglio. Pur essendo assolutamente giovane: è Mateo Kovacic ad essere sempre più al centro dei pensieri della dirigenza bianconera. Prima scelta come eventuale erede di Miralem Pjanic, con il bosniaco corteggiato dai top club europei e dal Paris Saint Germain in particolar modo. Ma il croato potrebbe finire nel mirino anche nel caso in cui poi Pjanic dovesse restare in bianconero, come tutti in casa Juve si augurano.

JOLLY – Tra le caratteristiche che maggiormente hanno convinto dell'ex Inter c'è la capacità di saper rivestire ogni ruolo del centrocampo. Kovacic può fare il regista basso o alto, può giocare anche da mezz'ala con quel carico di qualità in più che tanto è richiesta dal calcio di Allegri. Ecco che la novità allora è rappresentata dal fatto che la Juve sembra essersi convinta a piombare su Kovacic anche senza dover prendere atto dell'addio di Pjanic. Un dettaglio non da poco. Specialmente per una dirigenza, Paratici in primis, che ha sempre avuto un debole per il croato e che a più riprese ha provato ad arrivare su di lui. Il giocatore a sua volta sembra pronto a sposare la causa bianconera, matrimonio rimandato già in almeno un paio d'occasioni. Poi il Real dovrà fare il prezzo e la concorrenza non manca. Ma la Juve questa volta sembra determinata: vuole Kovacic.



@NicolaBalice