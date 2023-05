Grosso calo per la Juve in Borsa dopo la richiesta di undici punti di penalizzazione avanzata dalla Procura della Federcalcio nella nuova udienza della Corte federale d’Appello per il processo plusvalenze. A Piazza Affari il titolo cede il 4,2% a 0,27 euro per azione.



MATTINA - L’imminente sentenza della Corte d’Appello federale aveva già pesato questa mattina. Il titolo del club bianconero ha aperto la seduta in calo di poco meno del 3%, con un valore di 0,2790 euro per azione. Come riporta Calcio e Finanza, sull’andamento del titolo aveva influito anche il deferimento per il secondo filone di indagini, quello che riguarda le cosiddette “manovre stipendi”, i rapporti con gli agenti sportivi e le partnership “sospette” con altri club. Il deferimento era arrivato venerdì sera a Borsa chiusa, e il suo effetto è traslato sull’apertura odierna.