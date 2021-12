La Juve crolla in Borsa: titolo ai minimi storici da luglio 2017. Prosegue l’effetto congiunto di operazioni societarie e vicende giudiziarie sul titolo del club bianconero, che ha chiuso la giornata cedendo il 4,79% a 0,4098, dopo essere scesa nel corso delle contrattazioni anche a 0,4074 euro per azione, a pochi minuti dalla chiusura. Sul titolo, come riporta Calcio e Finanza, continua a pesare l’indagine in corso per falso in bilancio, ma anche l’avvio dell’aumento di capitale da 400 milioni.



IL MINIMO STORICO DAL LUGLIO 2017 - Si tratta del minimo toccato in borsa dal da fine luglio 2017. Il titolo è sceso sotto lo 0,42 subito dopo l’apertura, mentre è sceso sotto lo 0,41 poco dopo mezzogiorno una prima, per poi riuscire a ritornarci in due occasioni e scendere definitivamente dopo le ore 16