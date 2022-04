Stiamo poco allegri!!! Allegri…

— Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 16, 2022

che avrebbe dovuto contribuire a mettere al riparo da brutte sorprese la quarta posizione in classifica. Al riparo soprattutto dal, che in caso di colpaccio a Napoli nella serata di lunedì potrebbe riportarsi a -3 ma che è attesa da una serie di impegni piuttosto probanti,- Eche nelle interviste post-partita ha cercato di mantenere la lucidità invitando i suoi calciatori e non solo a non perdere la calma,, fratello del presidente di Exor John e cugino del presidente Andrea Agnelli,per il risultato strappato contro il Bologna e per la prestazione offerta:, è il contenuto del messaggio postato sulla propria pagina Twitter.Con una Supercoppa Italiana già sfumata e una Champions evaporata - come ormai spesso accade - all’altezza degli ottavi di finale, solo il quarto posto e la conquista della Coppa Italia eviterebbero ad Allegri un inevitabile processo.