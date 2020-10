Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A. — JuventusFC (@juventusfc) October 3, 2020

Al momento il rinvio è solo un rischio, una possibilità, alla luce dell'impossibilità del Napoli di raggiungere Torino, ma, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega di Serie A, la Juventus ha deciso di mettere le cose in chiaro. Ecco il comunicato: "Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A".