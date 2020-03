. Lo hanno fatto per Lukaku come per Kulusevski, potranno farlo per Tonali e attenzione perché la lista potrebbe estendersi a. Sì, perché vi abbiamo raccontato più volte come il centrocampista della Fiorentina sia un pallino di Marotta e Ausilio che lo seguono da vicino da mesi,come mezz'ala di qualità e inserimenti. Insomma, l'uomo giusto per l'Inter che cercherà sempre più italiani con quelle caratteristiche; ecco perché- Da parte propria,. Perché Gaetano ha estimatori anche all'estero, piace a tutti per semplicità mista a tecnica nelle sue giocate, ha una marcia in più e lo ha dimostrato con continuità durante tutta questa sua prima stagione in Serie A;. I rapporti tra club sono chiaramente diversi, in più bisogna sottolineare con chiarezza che: il duello tra Juventus e Inter potrebbe essere dunque nel 2021 e non subito, ma non si escludono sorprese, sorpassi e colpi di scena come è accaduto per Kulusevski. Perché il futuro della Nazionale a centrocampo è florido, da Tonali fino a Sensi. Ma Castrovilli è in lista,